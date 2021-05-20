Бостон, США, , 09:17 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин и Ник Дауд.

Отметим, что в эпизоде с решающим голом ошибку допустили российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Джастин Шульц.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Бостона».

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