Джакарта, , 09:16 — REGNUM Целых 53 человека, которые стали подозреваемыми во взрыве в соборной церкви Макассара в Индонезии, могут быть приговорены к смертной казни или пожизненному заключению, сообщает CNN Indonesia.

В настоящее время подозреваемые находятся в центре содержания под стражей главного управления полиции Южного Сулавеси. Среди подозреваемых есть семь женщин и 46 мужчин.

Полиция Индонезии конфисковала ряд улик в виде пневматических винтовок и взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки подозреваемых в терроризме были задержаны группой специального подразделения национальной полиции Индонезии.

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