Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве на МКАДе фотошпионы засняли два новых кроссовера CheryExeed LX. Фотографии автовоза с этими моделями опубликованы на сайте Chery-clubs.ru.

Кроссоверы CheryExeed LX Chery-clubs.ru

«На МКАДе в районе Ярославки были замечены на автовозе два белых CheryExeed LX. Двигался автовоз в сторону Дмитровского шоссе, скорее всего в представительство марки. Машины белого цвета, видимо, для сертификации», — говорится в описании к снимку.

Стоит отметить, что экстерьер CheryExeed LX ничем не отличаются от версий этих моделей для КНР. У авто узнаваемая решётка радиатора в виде жалюзи и большие фонари, соединенные между собой светодиодной полосой.

В КНР моторная линейка включает в себя силовые агрегаты производительностью 197, 156, 186 и 147 лошадиных сил. В качестве трансмиссии у модели вариатор либо семискоростной «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Ранее компания Chery представила в Китае концепт-кар Stellar от своего суббренда CheryExeed. Автомобиль воплощает в себе новую философию компании — 4 °F (Free Hand, Free Range, Free Space, Free Life). Машина, созданная на основе концепта, получит автопилот четвёртого уровня, а также будет отличаться высокой эффективностью и маленьким расходом топлива.

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