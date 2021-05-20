Пий-Хемский район, Тува, , 09:12 — REGNUM В Пий-Хемском районе Тувы сотрудники уголовного розыска полиции и при силовой поддержке бойцов СОБР предотвратили криминальную «сходку». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, местом собрания стал заброшенный дом в посёлке Найырал.

Всего стражи порядка задержали 34 человека, ранее судимых в том числе по тяжким статьям. При этом один из мужчин попытался избавиться от наркотиков, которые он хранил. По его словам, он изготовил их для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

«У остальных участников сходки полицейские сняли отпечатки пальцев, сфотографировали их, проверили по специальным базам учета МВД России и на причастность к совершению противоправных деяний», — отметили в ведомстве.