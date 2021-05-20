Иерусалим, , 09:13 — REGNUM Источники в израильской партии «Ликуд» сообщили газете Maariv 20 мая о своих опасениях, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху продлит боевые действия в Газе потому, что лидер противостоящей ему партии «Йеш Атид» Яир Лапид в настоящее время имеет мандат на формирование следующего правительства. Нетаньяху — лидер партии «Ликуд».

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"Нетаньяху затягивает операцию в Газе, потому что Лапид держит мандат, — говорит старший политический советник партии. — Похоже, у него нет реального желания искоренять ХАМАС. Отношения между арабами в Израиле и евреями остаются в руинах. Нетаньяху скачет к пятым выборам и берет страну в заложники. Крах правого председателя Нафтали Беннета дает ему импульс, но поддержка его в «Ликуде» ослабевает».

Другие источники правого блока также сообщили газете о своих предположениях, что Нетаньяху рассчитывает за счет конфликта с ХАМАСом повысить свой имидж на пятых выборах.