Оренбург, , 09:09 — REGNUM В Оренбурге на территории школы № 39 образовался провал. Как заявили в пресс-служба мэрии, он не представляет опасности для учеников.

Провал на школьном стадионе Пресс-служба администрации Оренбурга

Яма возникла на школьном стадионе в результате обрушения погреба, который находится рядом со спортивной площадкой образовательного учреждения, но к школе отношения не имеет.

Место провала огородили, вывесили предупреждающие информационные таблички. Доступ детей на стадион ограничен, занятия не проводятся.

«Принято решение о проведении детального обследования места обрушения с целью поиска оптимального варианта устранения потенциально опасного объекта», — сказали в администрации города.