Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Вертолет Ingenuity, который в настоящее время находится на Марсе, на следующей неделе совершит шестой полет над поверхностью планеты для того, чтобы переместиться на другое место. Об этом 20 мая сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации NASA, вертолет наберет высоту примерно 10 метров и перелетит на 150 метров в юго-восточном направлении со скоростью около четырех метров в секунду.

При этом Ingenuity сделает несколько снимков участка поверхности Марса, которые представляют интерес для ученых, а затем переместится на 50 метров в северо-восточном направлении, после чего сядет в этой новой точке. В то же время, точные сроки полета вертолета не указываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что США уже «не являются хозяевами» в сфере освоения космоса и должны активизироваться, чтобы в этой гонке не отстать от крайне энергичного Китая.