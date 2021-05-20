Ижевск, , 09:09 — REGNUM 20 мая около 8:00 в национальном парке «Нечкинский» в Удмуртии был ликвидирован пожар, продолжавшийся почти трое суток. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

Пресс-служба главы Удмуртии

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В настоящее время на месте продолжают работать караульные бригады на случай возобновления возгорания. Бречалов подчеркнул, что по данным природоохранной прокуратуры пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

«Что называется, без комментариев», — отметил глава республики. Также он поблагодарил все пожарные службы, которые принимали участие в ликвидации пожара, и добровольцев за слаженные и профессиональные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, у деревень Поваренки в Завьяловском районе и Сидоровы Горы в Воткинском районе 17 мая произошел лесной пожар. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. К вечеру пожар был ликвидирован и оставался лишь один очаг. Однако огонь перекинулся на земли национального парка «Нечкинский», площадь, пройденная огнем, составила 100 гектаров. По факту пожара в нацпарке природоохранная прокуратура Удмуртии начала проверку.

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