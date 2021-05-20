Лиссабон, , 09:08 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Маритиму» в матче 34-го тура чемпионата Португалии (Примейры). Встреча завершилась со счётом 5:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Спортинга» хет-трик оформил полузащитник Педру Гонсалвеш. Ещё один мяч забил нападающий Гонсало Плата. Кроме того, автогол на счету защитника «Маритиму» Антреаса Каро.

В составе «Маритиму» единственный гол забил полузащитник Стефано Бельтрам.

«Спортинг», ранее досрочно ставший чемпионом Португалии впервые с 2002 года, набрал по итогам первенства 85 очков. Второе место занял «Порту» с 80 очками. Замкнула тройку «Бенфика» с 76 очками.

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