Ульяновск, , 09:07 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 20 мая, после полудня ожидается резкое ухудшение погоды. Соответствующее предупреждение распространило ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

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По данным ведомства, 20 мая с 13:00 — 15:00 с сохранением до 23:00 на территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра отдельными порывами 15−20 метров в секунду. Локально пройдут ливни, грозы.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей при грозе по возможности отказаться от поездок на автомобиле, а пешеходам напоминают, что при порывах ветра опасно стоять под ЛЭП и возле слабоукреплённых конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области установилась аномальная жара, днём 18 — 19 мая температура воздуха достигала +35 градусов.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим, а ранее в 12 муниципалитетах был объявлен четвёртый класс пожарной опасности.

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