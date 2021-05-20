Уфа, , 09:10 — REGNUM Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) получил грант на 2021 год в размере 128 млн рублей. Об этом 19 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что это стало известно в ходе заседания Совета научно-образовательных центров. Руководство Башкирии выбрало четыре направления, базирующихся на десяти комплексных технологических проектах, пояснил Хабиров.

Он сообщил, что по направлению «Передовые производственные технологии и инжиниринг» специалистами был создан высокооборотный электрогенератор, который установили на летающей лаборатории Як-40ЛЛ. Хабиров подчеркнул, что аналогов данному электрогенератору нет в мире, поскольку он позволяет снизить выбросы до 55%.

«По направлению «Биомедицина и генетика» идентифицированы 32 новых локуса и 192 гена, ассоциированных с разными подтипами рака молочной железы. Это позволяет выявить практически все основные причины возникновения такого вида рака и мишени для его лечения», — подчеркнул глава региона, добавив, что эта работа велась с партнерами НОЦ из Израиля, Японии, Канады, Германии, Великобритании.

«В этом году планируем открыть лабораторию онкогеномики на базе УФИЦ РАН, что позволит осуществлять подбор таргетной терапии для лечения онкологических заболеваний по ряду видов рака (из 500 видов терапий протоколы лечения в России применяют только 4−5 видов)», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено сделать Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня центром развития республики, «фабрикой стартапов» и центром «экономики знаний».