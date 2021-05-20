Цхинвал, 20 мая, 2021, 09:06 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Osembassy.org Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в России Знаур Гассиев

Ваши Превосходительства Чрезвычайные и Полномочные Послы и уважаемые представители международных организаций, аккредитованные в Российской Федерации!

Сегодня Южная Осетия, объединенная общей ответственностью и долгом перед прошлыми и будущими поколениями, вновь вспоминает и отдает дань уважения памяти безвинных жертв, павших от рук вооруженных формирований Грузии.

В этот день 20 мая 1992 года на труднопроходимой объездной горной дороге около осетинского села Зар была подвергнута варварскому нападению автоколонна с беженцами, спасавшимися от ужасов войны и блокады из столицы республики города Цхинвал, оказавшейся на грани гуманитарной катастрофы.

Мирные, безоружные и беспомощные старики и женщины с малолетними детьми, бежавшие от ужасов войны, искали спасение в братской Северной Осетии и России. Однако вместо спасения на «дороге жизни» их настигла страшная смерть. Колонна была зверски расстреляна. Погибло 36 человек. Десятки получили ранения.

Для Грузии это было не первым преступным деянием против мира и человечности. Зарская трагедия — один из десятков фактов, свидетельствующих о целенаправленной преступной политике по отношению к населению Южной Осетии, которую планомерно осуществляла Грузия в XX и начале XXI века. Однако этот день остался в памяти осетинского народа как самый кровавый в ходе многолетней вооруженной агрессии против Южной Осетии.

До настоящего времени не понесли наказания организаторы и исполнители этого преступления, являющегося одной из самых чёрных и позорных страниц новейшей мировой истории, равно как и других злодеяний, не имеющих срока давности, ибо прекрасно осознают всю полноту ответственности.

Мы скорбим обо всех жертвах грузинского нацизма, замученных и зверски убитых в ходе карательных операций. Этот день стал для народа напоминанием о цене победы добра над злом, цене, которую пришлось заплатить Южной Осетии за свободу, за право свободно жить на своей земле.

Зарская трагедия была и останется для нас незаживающей раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда.

В этот памятный день Южная Осетия вновь призывает мировое сообщество осудить и призвать к ответственности грузинское руководство, виновное в преступлениях против мира и человечности.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в России Знаур Гассиев