Москва, 20 мая, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Министерство энергетики России увеличило до 15 число регионов, где население получит возможность бесплатно подвести газ до участка. Об этом 20 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.

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Ранее в министерстве сообщали, что в проекте задействованы четыре российских региона: Тюменская, Курганская, Московская и Челябинская области.

Сейчас в эксперименте будут участвовать Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, а также Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский края, Бурятия и Дагестан. Точных сроков начала эксперимента в министерстве не называют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о недопустимости платного подключения домовладений к газу. Глава государства обратил внимание на то, что к ряду населённых пунктов газ уже подведён, но сами дома к газопроводу не подключены.

В России бесплатное подключение к газу в рамкахдогазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до семи кубических метров в час, сообщили в«Газпром межрегионгазе».

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