Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Восемь структур, которые имеют отношение к проекту строительства трубопровода «Северный поток — 2», оказались под угрозой санкций США. Так, в список компаний, против которых американская администрация может ввести ограничительные меры, пополи бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также «Коксохимтранс» и «Мортранссервис». Об этом сообщается в докладе Госдепартамента Конгрессу США, который распространили американские журналисты.

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Кроме того, как следует из материалов, опубликованных журналист CBS Ина Руффини в Twitter, в чёрном списке также оказались суда «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский».

Госдеп в среду, 19 мая, передал Конгрессу доклад о санкциях против «Северного потока-2». Как и ожидалось, администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Решение обосновывается национальными интересами США.

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Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты отказались от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2». Как следует направленного в Конгресс США доклада Госдепартамента страны, администрация президента США Джо Байдена решила не вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG «раджи национальных интересов».