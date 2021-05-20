Сухум, , 09:07 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 19 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 182 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 103 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 25 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 102 носителя SARS-CoV-2. Из них 14 208 победили инфекцию, в том числе 177 — за последние сутки. Всего в стране скончались 227 пациентов с диагнозом COVID-19, из них один — в течение предыдущего дня.

18 мая в Абхазии выявили 24 носителя SARS-CoV-2 в результате 260 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии в целом темпы распространения коронавируса в течение последних недель снижаются. В стране с 12 мая стартовала вакцинация препаратом российского производства «Спутник V».

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