Москва, , 09:03 — REGNUM Доля Казахстана в экспорте мясной продукции из Москвы составила 32%, сообщил 20 мая вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, общий объём экспорта мясной продукции из Москвы составил по итогам 2020 года 81,8 млн долларов, увеличившись на 13,6%.

«Основными покупателями мясной продукции, произведённой в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса — 64,4%», — заявил Ефимов.

При этом ключевым рынка сбыта стал Казахстан, закупивший московской продукции на 26,3 млн долларов — на 140% больше, чем в 2019 году. Его доля в структуре сбыта достигла 32%.