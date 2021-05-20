Пенза, 20 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Пензенской области завершился лесокультурный сезон. Лесоводами было высажено свыше 1,3 млн штук сеянцев хвойных и твердолиственных пород на площади 260,7 гектаров. Также на площади более 1 тыс. гектар провели работы по дополнению ранее созданных лесных культур, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Minleshoz.pnzreg.ru Лесополоса

Посадку лесных культур на оставшихся площадях продолжат осенью при наступлении благоприятных погодных условий. В лесопитомниках области для обеспечения посадочным материалом засеяно лесными культурами 3,6 гектаров. В летний и осенний сезоны, помимо прочего, запланированы работы по естественному лесовосстановлению, дополнению лесных культур и подготовке почвы под лесные культуры будущего года, проведению агротехнических уходов за лесными культурами и лесосеменными плантациями.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступили шесть дискаторов для проведения агротехнических мероприятий на лесосеменных плантациях.

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