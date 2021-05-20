Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве производители мясной отрасли по итогам 2020 года отправили на экспорт товаров на сумму $81,8 млн, что 13,6%, чем в 2019 году, сообщается на сайте градоначальника.

Колбаса Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан (доля в экспорте Москвы — 32%), Китай и Гонконг — это более половины всего московского экспорта мяса — 64,4%.

Наиболее экспортируемой категорией мясных товаров среди московских компаний являются мясо и субпродукты птицы. Также к популярной столичной продукции на зарубежных рынках относится замороженная говядина, баранина и мороженные свиные субпродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Москва сумела увеличить свой экспорт в страны Африки на 7%.

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