Афины , , 09:06 — REGNUM Власти Греции выразили полную солидарность и поддержку Испании, которая в последние дни сталкивается с массовым притоком мигрантов из третьих стран, как передовой стране в решении проблем миграции и беженцев. Об этом говорится в заявлении греческого министерства иностранных дел, обнародованном в среду 19 мая.

«Как неоднократно подчеркивала греческая сторона, внешние границы государств-членов ЕС являются европейскими границами, — сообщается в заявлении. — Решение проблемы мигрантов и беженцев является проблемой не только для приграничных стран. Это вызов для всех государств-членов ЕС. Мы призываем ЕС оказать поддержку Испании в урегулировании этой ситуации».

Министерство иностранных дел Греции также подчеркнуло необходимость завершения переговоров по Пакту о предоставлении убежища и миграции на основе сбалансированного подхода к ответственности государств-членов на внешних границах ЕС. Ведомство напомнило о солидарности, которую должны активно проявлять другие государства-члены. «Наконец, еще раз подчеркивается, что миграция не должна быть инструментализирована для достижения политических целей», — обращает внимание МИД.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 19 мая провел телефонный разговор с коллегой из Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Обсуждение было сосредоточено на региональных событиях и проблеме миграции, говорится в сообщении МИД в Twitter.