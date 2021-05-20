Токио, , 09:01 — REGNUM Автор известной манги (японского комикса) «Берсерк» Кэнтаро Миура скончался на 55-м году жизни. Об этом 20 мая сообщается на сайте издательства Hakuensha.

«С прискорбием сообщаем, что в возрасте 54 лет от разрыва аорты умер мангака Кэнтаро Миура», — говорится в сообщении.

Также в нем выражается благодарность автору за его многолетний труд, а читателям издания — за неизменную поддержку.

Отметим, манга «Берсерк» вышла в 1989 году и продолжает печататься по настоящее время, при этом она два раза была экранизирована. При этом, согласно данным опроса телеканала TV Asahi, данный комикс входит в топ-100 самых популярных комиксов-манга за всю историю. На сегодняшний день продано 40 млн экземпляров комикса, который рассказывает о приключениях наемника Гатса в мире, который напоминает средневековую Европу.