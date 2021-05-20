Калуга, 20 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Калужской области назначен Константин Пахоменко. Ранее он возглавлял консультативно-поликлиническим отделение МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в Обнинске. Об этом 20 мая сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко

«Константин Пахоменко имеет многолетний практический опыт в одной из ведущих клиник России, кроме того он занимался административной работой — возглавлял отдел здравоохранения администрации Обнинска. Как депутат Городского собрания наукограда, из первых уст знает о тех проблемах здравоохранения, которые волнуют людей. Уверен, все это позволит Константину Валентиновичу реализовывать стратегию развития региональной медицины с учётом актуальных запросов общества», — написал на своей странице в социальной сети Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской Владислав Шапша принял отставку министра регионального здравоохранения Алана Цкаева. Между тем, группа медицинских работников калужской клинической больницы скорой медпомощи в коллективном письме обратилась к губернатору с просьбой не назначать главврачом больницы экс-министра здравоохранения области Алана Цкаева. Ранее в соцсети попало представление областного прокурора в адрес губернатора, в котором говорилось о грубых нарушениях законодательства в противодействии коррупции и бюджетного законодательства в системе регионального минздрава. В частности, шла речь о том, что в декабре 2019 года был издан приказ о премировании главврача калужской клинической больницы скорой медпомощи Алана Цкаева на сумму более девяти миллионов рублей, что в 170 раз превышает стандартный размер премии главврача медицинского учреждения.