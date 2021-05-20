Тулун, Иркутская область, 20 мая, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Тулуне — одном из городов Иркутской области, наиболее пострадавшем в результате мощнейшего наводнения летом 2019 года, завершается создание инженерной защиты. Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идёт о берегах реки Ия: на левом работы выполнены на 95%, на правом — на 30%. Накануне, 19 мая, объект посетила делегация Минстроя России во главе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрием Волковым.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

«По строительству дамб на реке Ия проведена значительная работа. В настоящее время важно ускорить вопрос гидроизоляции, навести порядок в местах, где работы идут к завершению, чтоб они приобрели окончательный вид. В целом основная часть дамбы по левому берегу уже сделана.

Сейчас задача сделать то же самое на правом берегу. Восстановление пострадавших территорий находится под постоянным контролем российского правительства, оно идёт в тесном сотрудничестве с правительством Иркутской области и губернатором Игорем Кобзевым», — сказал Дмитрий Волков.

Представители Минстроя России также посетили социальные объекты Тулуна и Тулунского района. Дмитрий Волков отметил высокую степень готовности детского сада на 140 мест в микрорайоне Угольщиков — объект готовят ввести в эксплуатацию, открытие запланировано на конец июня.

В этот же срок откроют и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом в микрорайоне Угольщиков. Замминистра обратил внимание и на значительное ускорение строительства школы на 1275 мест в микрорайоне Березовая Роща.

Сейчас она готова на 25%. Сделаны каркасы шести блоков, идут работы на седьмом. Наружные сети сделаны на 75%, идут работы по всем внутренним сетям. Игорь Кобзев поручил подрядчику сдать школу в эксплуатацию в 2021 году.

«Еще недавно ход работ вызывал опасения, но теперь количество специалистов значительно увеличилось, работы идут в две смены параллельно на разных площадках объекта», — отметил Дмитрий Волков.

В деревне Евдокимово Тулунского района строят два социальных объекта — школу-сад на 128 мест и культурно-досуговый центр. Они должны быть сданы весной 2022 года. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ призвал подрядчиков ускорить ход работ, отметив, что эти объекты давно ждут жители, средства на строительство доведены в полном объеме.

В ходе рабочей поездки состоялось посещение микрорайонов, которые возводят для пострадавших от наводнения людей. Заселение микрорайона Угольщиков практически завершено. В новое жилье там переедут 562 семьи.

Для них построено девять домов — три двухэтажных на 66 квартир и шесть восьмиэтажных на 496 квартир. Продолжается строительство индивидуальных домов в микрорайоне Березовая Роща. В них уже переехало 122 семьи, еще 134 дома завершат к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Волков прибыл в Иркутскую область по поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

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