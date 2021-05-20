Ижевск, , 08:57 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 мая прививку от коронавируса сделали 106 587 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 82 291 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 1002 человека. 2261 житель Удмуртии за прошедший день получил второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 мая в республике провели 1 119 576 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2500 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2131 исследование.

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