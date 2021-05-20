Чебоксары, 20 мая, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В 2020 году сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков получил чуть более 2 млн рублей дохода, что на 592 тыс. больше, чем было в 2019 году. Это следует из сведений о доходах и имуществе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Gov.cap.ru Алексей Ладыков

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков задекларировал 2 020 993 рубля 85 копеек годового дохода, в том числе по основному месту работы получил 1 979 569 рублей 19 копеек, иной доход составил 41 424 рубля 66 копеек.

Доход сити-менеджера по сравнению с 2019 годом возрос на 41,5%, в абсолютном выражении рост составил 592 372 рубля 18 копеек.

Согласно представленной декларации, собственности у главы администрации Чебоксар нет. В безвозмездном пользовании находится квартира площадью 38,1 кв. метра. В пользовании у несовершеннолетнего ребёнка — квартира площадью 135,6 кв. метра.