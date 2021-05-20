Волос, , 09:00 — REGNUM Туристка была доставлена в больницу греческого города Волос после того, как 18 мая ее укусил тюлень в морском парке Алониссоса, передает AMNA.

50-летняя женщина из Болгарии плыла недалеко от острова Кира Панагия, когда увидела тюленя и попыталась приблизиться настолько, чтобы погладить его. Однако тюлень встревожился из-за ее приближения и напал на нее, кусая за ноги.

Женщина была доставлена в медицинский центр Скопелоса, который организовал ее перевод в больницу в Волосе.

Дикие тюлени живут в охраняемой зоне на острове Алониссос и обычно очень дружелюбны с людьми, данный случай признан очень редким.