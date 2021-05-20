Баргузинский район, Бурятия, , 08:57 — REGNUM Верховный суд Бурятии пересмотрел приговор бывшему главе Баргузинского района Алексею Балуеву, признанному виновным в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ранее было установлено, что экс-глава 6 декабря 2017 года своим постановлением ввёл на территории района режим ЧС из-за частичного разрушения моста через реку Сувинка. Это позволило ему заключить контракт на аварийные работы без конкурса с местным предпринимателем.

Подрядчик завершил ремонт моста в марте 2018 года, после чего ему были переведены 1,4 млн рублей. Однако экспертиза установила, что из-за ряда нарушений, допущенных подрядчиком, и использования дешёвых материалов, возникла опасность обрушения конструкции.

Районный суд назначил Балуеву штраф в размере 130 тыс. рублей. Обвинение подало апелляцию.

«После пересмотра вышестоящим судом изменен ввиду чрезмерной мягкости назначенного чиновнику наказания. В итоге, Балуеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно», — отметили в ведомстве.

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