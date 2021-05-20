Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Сократить дефицит бюджета Казахстана призвал председатель сената республики Маулен Ашимбаев 20 мая во время обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2021−2023 годы.

Он отметил, что в 2021 году дефицит составит 3,1% от ВВП, а в 2021 году — 3,5%. «Нам, видимо, нужно двигаться в сторону стабилизации дефицита бюджета и изменить тренд на его уменьшение», — сказал спикер сената.

Первый заместитель премьер-министра республики Алихан Смаилов ответил, что в среднесрочной перспективе дефицит бюджета планируется уменьшить до 3% ВВП. Он отметил, что для компенсации расходов увеличен трансфер из национального фонда.

Смаилов добавил, что дефицит бюджета увеличен сознательно. Это необходимо для выполнения предвыборных обязательств правящей партии «Нур Отан» и поручений президента.

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