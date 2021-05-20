Вашингтон, 20 мая 2021, 08:55 — REGNUM Встреча глав МИД РФ и Госдепа США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может заложить фундамент для потепления отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил Марк Эпископос в статье, вышедшей 19 мая в The National Interest.
Обозреватель издания отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду, 19 мая, в Рейкьявике с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры, которые знаменуют собой самую значительную публичную встречу на высшем уровне между официальными лицами США и России с того момента, как в январе президентом стал Джо Байден, проводились на фоне сообщений о том, что администрация Байдена откажется от санкций США в отношении компании, контролирующей строительство трубопровода «Северный поток — 2».
Администрация Байдена также предприняла взвешенный ответ на недавний взлом Colonial Pipeline, отметив, что он исходил от преступной группировки в России, но не назвал его кибератакой, спонсируемой Кремлем.
Тон Блинкена был совсем не конфронтационным. Напротив, он был дипломатичен, профессионален и размерен.
В своем вступительном слове Лавров указал на большое число политических разногласий между двумя сторонами, но выразил надежду, что обе стороны смогут работать вместе по «вопросам стратегической стабильности».
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, законы дипломатии рекомендуют взаимность позиций, особенно когда речь идет об ответе на любые враждебные действия.
Обозреватель уверен, что встреча Блинкена может оказаться важным шагом на пути к менее напряженным отношениям между Москвой и Вашингтоном, шагом, который Байден явно хочет сделать, не в последнюю очередь потому, что он помнит об опасностях холодной войны и потому, что главного противника США он видит в КНР.