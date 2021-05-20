Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Встреча глав МИД РФ и Госдепа США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может заложить фундамент для потепления отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил Марк Эпископос в статье, вышедшей 19 мая в The National Interest.

Обозреватель издания отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду, 19 мая, в Рейкьявике с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры, которые знаменуют собой самую значительную публичную встречу на высшем уровне между официальными лицами США и России с того момента, как в январе президентом стал Джо Байден, проводились на фоне сообщений о том, что администрация Байдена откажется от санкций США в отношении компании, контролирующей строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Администрация Байдена также предприняла взвешенный ответ на недавний взлом Colonial Pipeline, отметив, что он исходил от преступной группировки в России, но не назвал его кибератакой, спонсируемой Кремлем.

Тон Блинкена был совсем не конфронтационным. Напротив, он был дипломатичен, профессионален и размерен.

«Есть много областей, в которых наши интересы сходятся и пересекаются, и мы считаем, что можем работать вместе и действительно опираться на эти интересы», — подчеркнул Блинкен.

«Мы считаем, что, если лидеры России и США смогут работать вместе, наши люди, мир станет более безопасным и спокойным местом», — добавил он.

В своем вступительном слове Лавров указал на большое число политических разногласий между двумя сторонами, но выразил надежду, что обе стороны смогут работать вместе по «вопросам стратегической стабильности».

«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации», — заявил Лавров.

«Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», — сказал глава МИД РФ.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, законы дипломатии рекомендуют взаимность позиций, особенно когда речь идет об ответе на любые враждебные действия.

«Тот факт, что обе стороны выразили желание сотрудничать, несмотря на глубокие противоречия в политике, указывает на то, что встреча Лаврова и Блинкена может задать тон для возможного будущим летом саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным», — подчеркнул Эпископос.

«Байден, который в апреле во время телефонного звонка предложил Путину провести, надеется установить четкую линию связи со своим российским коллегой», — добавил он.

Обозреватель уверен, что встреча Блинкена может оказаться важным шагом на пути к менее напряженным отношениям между Москвой и Вашингтоном, шагом, который Байден явно хочет сделать, не в последнюю очередь потому, что он помнит об опасностях холодной войны и потому, что главного противника США он видит в КНР.

«Для Москвы было бы фундаментальной ошибкой не отнестись серьезно к проявлению с его стороны интереса к улучшению отношений», — заключил обозреватель.