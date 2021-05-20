Орск, Оренбургская область, , 08:55 — REGNUM В Орске Оренбургской области вечером 19 мая ребенок 2009 года чуть не утонул, купаясь в несанкционированном месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Школьник купался в реке Урал в районе «Детского пляжа». Мальчика понесло течением, ребенок сумел зацепиться за опору моста. О несчастном случае службу — 112 проинформировали очевидцы.

На место происшествия выезжала поисково-спасательная служба Орска, бригада скорой медицинской помощи и полиция. При помощи страховочной веревки спасатели достали подростка из воды. После осмотра медики оценили состояние мальчика как удовлетворительное.

Оренбуржцам напоминают, что на сегодняшний день в регионе нет ни одного официально открытого пляжа. «А это значит, что в тех местах, где купаются отдыхающие не дежурят профессиональные медики и спасатели, нет спасательного оборудования и, соответственно, вы можете оказаться один на один со своей бедой», — подчеркнули в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.