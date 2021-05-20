Ижевск, , 08:55 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались мужчины в возрасте 64 и 66 лет. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 434 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 19 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 916 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 мая в регионе выявили 47 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 46 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 667 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2707 человек.

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