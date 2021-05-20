Бразилиа, , 08:55 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 79,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 79 219 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 812 055.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 2641 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 441 691.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 14 330 118 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 75 455 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.