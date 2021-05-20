Киев, , 08:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может вновь пойти на выборы, чтобы закончить ранее начатые реформы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 19 мая в комментарии телеканалу Hromadske.

По его мнению, ответ на вопрос о повторном выдвижении в президенты должен дать сам Зеленский, ближе ко второй половине президентского срока.

«Но лично я считаю, что большая программа трансформации идеи государства, программа более чем десятка системных масштабных реформ… переформатирование элиты — это сложнейшие операционные задачи, требующие длительного времени», — сказал Подоляк.

На вопрос о прекращении войны в Донбассе советник главы офиса президента Украины сказал, что при Зеленском действовало перемирие, «самое качественное за все годы войны».

Напомним, 20 мая на территории авиазавода «Антонов» запланирована большая пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет пребывания на посту президента.

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