Ижевск, , 08:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 20 мая выявили 47 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 46 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 667 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — двое детей в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 60 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 47 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 526 человек. 434 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2707 человек. Из этого числа 2260 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 392 человека — в состоянии средней степени тяжести, 55 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 19 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 105 585 человек. Второй компонент препарата получили 80 030 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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