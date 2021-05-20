Москва, 20 мая 2021, 08:52 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Таварес заявил, что правительство России использует 380 000 единиц камер видеонаблюдения в различных уголках Москвы, сообщает Antara.
По словам посла, камеры видеонаблюдения фиксируют передвижения граждан на фоне ужесточения санитарного протокола при пандемии.
Пациентов с тяжелыми симптомами переводят в специальный госпиталь. Все расходы берет на себя правительство России, включая лечение иностранных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии вручил верительные грамоты президенту Российской Федерации.
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