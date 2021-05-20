История вопроса

Отношения Индонезии и СССР были дружественными. Дипломатические отношения с Российской Федерацией как правопреемницей СССР были подтверждены Индонезией 28 декабря 1991 года.

Двусторонние контакты активизировались после подписания 21 апреля 2003 года «Декларации об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке». Декларация была подписана во время визита президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри в Россию.

Главы государств и высокопоставленные должностные лица обеих стран регулярно совершают встречи, в том числе на полях международных саммитов, в ходе которых обсуждают перспективы сотрудничества и заключают соответствующие соглашения.

Контакты между двумя странами поддерживаются на уровне глав государств, внешнеполитических ведомств, парламентов, развиваются межрегиональные обмены.

Работает Российско-Индонезийская Совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству (МПК), Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией. Товарооборот между двумя странами в последние годы превышает три миллиарда долларов.

Развивается сотрудничество в области аэрокосмических технологий и обороны, инфраструктурных и энергетических проектов. Взаимно проводятся дни и фестивали культуры. Для студентов из Индонезии в российских ВУЗах выделены бюджетные места. С 2015 года для граждан России для въезда в Индонезию до 30 дней не требуется виза.

