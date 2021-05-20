Богота, , 08:53 — REGNUM Новым министром иностранных дел Колумбии назначена Марта Лусия Рамирес. Об этом 20 мая сообщил президент страны Иван Дуке на своей странице в соцсети Twitter.

«Я назначил вице-президента республики Марту Лусию Рамирес новым министром иностранных дел», — говорится в сообщении колумбийского лидера.

Также президент Колумбии отметил, что новый глава колумбийского МИД имеет большой опыт работы, как на государственной службе, так и в частном секторе, и добавил, что в задачи нового министра входят укрепление двусторонних отношений и присутствие страны в многосторонних организациях, а также продвижение миграционной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер бывшей группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК) Хесус Сантрич был убит в Венесуэле.