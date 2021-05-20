Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Руководитель свердловского отделения КПРФ, депутат регионального Законодательного собрания Александр Ивачёв намерен избраться в Госдуму. Об этом он заявил журналистам.

Парламентарий планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах как в Законодательное собрание, так и в Госдуму. «Баллотироваться буду и туда, и туда», — цитирует Ивачёва «Федерал Пресс».

Ранее депутат уже выдвигался на выборы в Госдуму, но получал непроходные места. Сейчас парламентарий будет баллотироваться как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин («Единая Россия») отказался от участия в праймериз ЕР на предстоящие выборы в Госдуму.

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