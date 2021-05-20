Дамаск, , 08:52 — REGNUM Патриарх Антиохийской православной церкви Иоанн Х принял 19 мая в своей резиденции в Дамаске президента Абхазии Аслана Бжанию, находящегося с официальным визитом в Сирии. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

"Для нас ваш приезд — большая честь. Мы желаем вашему государству, церкви и всему народу Абхазии мира, радости и всего доброго, и готовы оказать вашей стране любую помощь, которая вам понадобится по христианской и церковной линии», — сказал патриарх.

По данным журналистов, Бжания отметил, что у христианства в Абхазии давние исторические корни, и он понимает насколько важна религия в современном мире.

Напомним, Бжания прибыл в Дамаск с официальным визитом 16 мая. Он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и другими официальными лицами.