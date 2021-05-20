Брюссель, , 09:07 — REGNUM Необходимость противодействия «российской угрозе» и «китайской дезинформации» отмечена в проекте доклада комитета по международным отношениям Европейского парламента. Документ касается взаимодействия ЕС и США, сообщает 20 мая RT.

В проекте доклада обозначены некоторые принципиальные направления Брюсселя и Вашингтона. Первая его часть посвящена более тесному сотрудничеству сторон, вторая — противодействию традиционным и новым угрозам, защите «глобальной демократии» и борьбе с неравенством.

Китай и Россия упомянуты в заключительной части доклада под названием «Более тесная координация внешней политики». В ней говорится о значимости взаимодействия ЕС и США по китайскому направлению, в том числе в области защиты прав человека и меньшинств, защиты интеллектуальной собственности и борьбы с дезинформацией.

Со стороны России, отмечают авторы документа, исходит «целый ряд угроз». Таковыми названы продолжающаяся дестабилизация обстановки на Украине и в Грузии, «вмешательство в демократические процессы в ЕС и США», гибридные угрозы и «кампании по дезинформации».

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