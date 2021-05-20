Саратов, , 08:53 — REGNUM С начала пандемии в Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована у 61 451 человека. За прошедшие сутки заболевание выявили еще у 120 жителей, из них пневмония диагностирована у 70 пациентов. Выздоровели за сутки 239 человек, за все время — 57 142 пациента. Скончались по состоянию на 20 мая 1016 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 44 носителя коронавируса, в Энгельсском районе — 24, в Балаковском — 10, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывалось на 18 мая 213 519 человек.

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