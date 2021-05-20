Москва, , 08:51 — REGNUM По итогам апреля 2021 года российские автолюбители приобрели 167,5 тыс. новых легковых автомобилей — в 3,1 раза больше, чем в апреле 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За период с января по апрель нынешнего года российским дилерам удалось реализовать 514 тыс. новых легковых авто — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокие результаты продаж машин в РФ аналитики связывают с низкой базой в прошлом году.

Чаще всего в прошлом месяце в стране продавались модели Lada. На долю этих автомобилей приходится 24% от общего числа всех купленных в России новых машин. Всего же в прошлом месяце российские дилеры реализовали 40,8 тыс. машин Lada.

Также большим спросом в апреле пользовались модели компаний: KIA (21,1 тыс. ед.), Hyundai (17 тыс. ед.), Renault (15,9 тыс. ед.) и Skoda (11,8 тыс. ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в апреле текущего года продажи новых легковых машин в Евросоюзе выросли в 3,6 раза, до 1 039 810 единиц.

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