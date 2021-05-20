Анкара, , 08:48 — REGNUM Во время визита в Турецкую Республику Северного Кипра, который намечен на 20 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с посланием. О своих планах глава государства заявил на встрече с турецкой молодежью из разных провинций, которая состоялась накануне, 19 мая, в президентской Национальной библиотеке.

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Турецкий лидер пояснил, что анонсированное обращение касается не только разделённого острова, но и всего мира.

«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Женеве состоялись неформальные переговоры по кипрской проблеме. Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар считает, что в Швейцарии был сделан исторический шаг. Он добавил, что на протяжении многих лет предпринимались попытки заключить соглашение на федеральной основе, но из-за позиции греческой стороны переговоры оставались безрезультатными.

Он уверен, что если на Кипре будет подписано справедливое, постоянное и устойчивое соглашение, позиция ООН должна измениться, чтобы закрепить суверенное равенство и равный международный статус ТРСК.