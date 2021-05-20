Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве с помощью службы занятости с начала 2021 года трудоустроились около 37 тыс. москвичей. В 2020 году были трудоустроены 178 тыс. человек, сообщается на сайте градоначальника.

На сегодняшний день в Москве зарегистрированы менее 50 тысяч безработных граждан. А в базе службы занятости можно найти почти 360 тысяч вакансий для людей с различным уровнем образования и квалификации.

Например, в отелях, ресторанах и салонах красоты вакантно более 55 тыс. рабочих мест, в сфере торговли — более 77 тысяч. Самые востребованные профессии — повар, курьер, официант и кухонный рабочий. Средняя зарплата — около 56 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уровень безработицы по методике Международной организации труда в 2020 году составил 2,5%.

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