Кемерово, , 08:47 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 20 мая, за прошедшие сутки выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 58 случаев.

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«Кемерово — 14, Анжеро-Судженск — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Новокузнецк — четыре, Промышленновский МО — четыре, Междуреченск — три, Крапивинский МО — три, Чебулинский МО — три, Юргинский МО — три, Белово — два, Осинники — два, Кемеровский МО — два, Топкинский МО, Тяжинский МР — два, Киселевск — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Гурьевский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 66 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 36 407 случаев заражения коронавирусом, 35 097 человек выздоровели, 703 пациента скончались.