Лондон, , 08:47 — REGNUM «Астон Вилла» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На восьмой минуте матча нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн открыл счёт. А на 20-й защитник «шпор» Серхио Регилон срезал мяч в свои ворота.

Победу «Астон Вилле» принёс гол форварда Олли Уоткинса на 39-й минуте.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 59 очков. Столько же у «Эвертона», обе команды борются за попадание в Лигу Европы. «Астон Вилла» идёт на 11-м месте с 52 очками.

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