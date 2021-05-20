Кош-Агачский район, Алтай, , 08:46 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кош-Агачского района «по факту полового сношения с 15-летней девочкой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемый встречался со школьницей. В ноябре 2020 года молодой человек, испытывая сексуальное влечение к девочке и зная, что ей не исполнилось 16 лет, совершил с ней добровольное половое сношение. О произошедшем стало известно в связи с беременностью девочки.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принятых ими мер по предупреждению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.