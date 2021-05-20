Грозный, 20 мая 2021, 08:45 — REGNUM Публичные извинения принесли главе Чечни Рамзану Кадырову родственники подростка, который назвал политика «шайтаном». Об этом сообщает телеканал «Грозный».
Оскорбительный комментарий «ты шайтан» поступил в адрес чеченского лидера, когда он проводил эфир в Instagram. Кадыров зачитал его вслух и отметил, что уничтожил много «шайтанов».
Позже выяснилось, что комментарий написал 15-летний выходец из Дагестана. Подросток и его семья живут в Московской области.
Телеканал показал обращение отца подростка, который принёс извинения за неправильное воспитание сына. По словам мужчины, мальчик позволил себе «очень оскорбительное и неуважительное высказывание», и теперь его воспитанием придётся заняться всерьёз.
Другие родственники, включая деда подростка, также принесли извинения и сообщили, что «мальчик осознал вину».
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