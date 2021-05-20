Лима, , 08:48 — REGNUM На протяжении нескольких последних недель в Перу наблюдается снижение количества выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщил глава минздрава Перу Оскар Угарте, его слова приводит газета El Comercio.

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«На прошлой неделе по сравнению с предыдущей количество новых случаев (коронавируса. — RT) сократилось на 26%», — сказал он.

Также глав минздрава Перу уточнил, что заметное снижение числа выявляемых носителей коронавируса наблюдается в течение четырех последних недель и добавил, что также уменьшается количество скончавшихся от COVID-19.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Перу выявлено за все время пандемии свыше 1,903 млн носителей коронавируса.