Афины , , 08:50 — REGNUM В Греции за последние 24 часа зарегистрировали 2293 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вечером 19 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

В Греции подтвердили в общей сложности 383 558 случаев заражения с начала пандемии. Кроме того, за последние 24 часа в стране были зарегистрированы 53 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 587 человек.

В общей сложности 642 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более.

За сутки в стране были госпитализированы 305 ковид-пациентов.