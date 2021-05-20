Уфа, , 08:54 — REGNUM Недостатки были выявлены на участке дороги в Уфе, на котором погиб подросток в результате ДТП с КамАЗом. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 19 мая в Уфе на улице Сельская Богородская грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 38-летний мужчина, наехал на 13-летнего велосипедиста. В результате подросток получил не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этой трагедии.

«На этом участке сотрудниками Госавтоинспекции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, не выставлены знаки на месте дорожных работ. В отношении балансодержателя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.34 за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водитель, которого признали виновным в гибели двух несовершеннолетних, получил восемь лет лишения свободы.

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