Первомайский район, Оренбургская область, , 08:43 — REGNUM Врио главы Первомайского района Оренбургской области с 19 мая назначен бывший вице-губернатор области по социальной политике Павел Самсонов, сообщают местные СМИ.

Экс-глава района Сергей Дерюгин досрочно сложил полномочия. Он возглавлял муниципальное образование несколько месяцев (с ноября 2020 года) и написал заявление об отставке. Причиной стали конфликты с населением, сообщает портал orenday.ru.

Стоит отметить, Самсонов уже имеет опыт руководства Первомайским районом. Он занимал эту должность в 1998—2010 годах. Затем был назначен вице-губернатором. Когда на посту губернатора Юрия Берга сменил Денис Паслер, Самсонов возглавил минспорта региона, а в конце 2020 года чиновник ушел в отставку.